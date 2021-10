Torna lo sportello gratuito di ascolto per le famiglie

Un permesso speciale per far rientrare papà Anthony dall'India Monica e Anthony sono partiti per Calcutta il 27 aprile, per incontrare la loro piccola Pavithra. Due giorni dopo, per l'aggravarsi della pandemia in India, il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che impediva l'ingresso in Italia dei cittadini indiani. Come Anthony, che però vive in Italia da molti anni. Una situazione evidentemente paradossale, che si è risolta grazie a un permesso speciale