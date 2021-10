Bressanello: «Vaccini, le Comunità richiedono approcci fuori dall’ordinario»

«Una comunità non è la semplice sommatoria degli individui che la compongono. Nell’ultimo anno e mezzo sono accadute tante cose. Purtroppo, però, nell’urgenza sono state date risposte standard, anche quando la situazione avrebbe richiesto attenzioni e modalità d’intervento specifiche. E questo è andato a cozzare con tutto ciò che era fuori dall’ordinario. Se l’ordinario ormai è il singolo, all’interno di un approccio che nell’Occidente è sempre più individualistico, è evidente che ci sono comunque delle realtà, le Comunità, che richiedono ragionamenti fuori dall’ordinario. Devi pensare diversamente quando in Italia hai 30mila minori allontanati dalle rispettive famiglie che vivono in strutture sociali dedicate; quando vedi che sono in continuo aumento le donne vittime di violenza, che hanno i loro rifugi (anche se ancora troppo pochi) e vivono anche loro in regime comunitario; quando hai il mondo delle dipendenze, che è sempre più variegato e complesso, che richiede risposte nuove anche in materia di prevenzione e cura dal virus; quando consideri le Case famiglia, le Comunità e le residenze pensate per chi ha fragilità psichiatriche o altre patologie e abilità diverse, senza dimenticare le strutture dedicate alla pena detentiva o le REMS. Ebbene, in tutti questi casi l’approccio è stato comunque individuale. Dell’errore ci siamo resi conto solo per una ragione: gli anziani. Perché ne sono morti tantissimi. Nella prima ondata è venuta fuori in maniera evidente la modalità errata di contrastare la pandemia in quelle strutture. E dopo una prima fase di inconsapevole urgenza, si è capito che in quelle comunità bisognava agire in maniera differente. Ma tutto il resto è stato dimenticato, le altre strutture sociali raramente hanno avuto l’attenzione dovuta. Forse perché è più difficile avere statistiche di un certo tipo, e comunque le residenze per anziani sono più numerose e in genere più grandi, dunque quei dati fanno più effetto. Tra i minori poi, fortunatamente, non c’è la stessa letalità che abbiamo con gli anziani, ma il problema dell’approccio sanitario individuale che contrasta l’organizzazione sociale permane. In Sardegna, non molto mesi fa, abbiamo registrato alcuni casi che non sono sfociati in qualcosa di grave per pura casualità: penso alla comunità per minori di Aritzo. Tra l’altro, parliamo di ragazzi con fragilità psichica che sono stati tutti contagiati, insieme agli operatori. Erano tutti confinati nelle proprie stanze. Ragazzi che spesso hanno equilibri delicati da un punto di vista mentale: in alcuni casi parliamo di adolescenti autolesionisti, che hanno bisogno di spazi e attenzioni particolari. Vogliamo fingere che questo mondo non esista e continuare a offrire metodi standard, uguali per tutti?».