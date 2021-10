Anoressia e bulimia: boom fra gli adolescenti, ma i servizi sono intasati

La sfida: curarli a casa loro

Famiglie, specialisti e pazienti concordano sul fatto che ciò che manca sono, soprattutto, gli ambulatori dedicati. «Eppure - torna a sottolineare Laura Dalla Ragione- la loro presenza potrebbe ridurre significativamente il rischio di ricoveri per acuzie, dato che il percorso ambulatoriale rappresenta il gold standard per la cura nel 70% dei casi. E infatti nelle regioni dove sono presenti reti di servizi diffuse e specializzate nel trattamento dei DCA, come Veneto, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia, il tasso di ospedalizzazione è molto più basso».

D’accordo con lei anche Zanna del Bambino Gesù. «I ricoveri in ospedale, così come quelli nelle residenze, dovrebbero essere l’ultima opzione da considerare. La vera sfida, su cui dovrebbe concentraci, è riuscire a curare questi giovani e questi adulti nelle loro vite e nelle loro case. Per fare questo è imprescindibile disporre di un numero maggiore di ambulatori dedicati e gestiti da equipe multidisciplinari altamente competenti».

Nell’ottobre del 2020 il Ministero della Salute ha aggiornato il documento sul “percorso Lilla" in pronto soccorso con l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari uno strumento per il triage, la valutazione e la presa in cura dei pazienti che si presentano in PS in condizioni in condizioni di urgenza. «Questo percorso, che era stato fortemente voluto dalle Associazione di pazienti e familiari per ora, però, è monco, perché non dialoga con i servizi di cura del territorio, dove ci sono», evidenzia Dalla Ragione.