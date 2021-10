Consumatori critici e imprese insieme contro il caporalato

Parlare di lotta al caporalato non avendo solo gli immigrati come destinatari, ma coinvolgendo anche i consumatori e soprattutto le aziende che fanno agricoltura sociale. Un approccio innovativo che chiama in causa anche il terzo settore, mancante di dialogo e confronto su questo specifico tema.

A provare il cambio di passo è il progetto “Filiere Bio”, promosso dall’'Associazione Italiana Agricoltura Biologica e che, con il coordinamento della Rete Fattorie Sociali Sicilia, coinvolge regioni come la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Un’occasione unica che guarda a quelle aziende che ruotano in un circuito di legalità virtuosa, di cui si parlerà alle 18.30 di lunedì 11 ottobre su Google Meet, durante un seminario sul tema "Lotta al caporalato: Reti e opportunità per i consumatori e le aziende agricole".

«Ragioneremo sulla base di due linee - spiega Salvatore Cacciola, presidente della “Rete Fattorie Sociali Sicilia”- e cioè il collegamento con le organizzazioni sindacali e l’interazione con i cittadini in qualità di consumatori critici. Sottolineeremo l’importanza di un logo bio specifico per i prodotti a marchio etico derivanti da un percorso di lotta alla criminalità. Il tutto guardando agli sbocchi sul mercato, senza i quali facciamo solo chiacchiere».

Un progetto, “Filiere Bio”, che, oltre a combattere il fenomeno del caporalato, si propone come strumento di inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri attraverso l’agricoltura biologica intervenendo su tutta la filiera, dal produttore al consumatore.

«Il principale elemento di innovatività consiste nel fatto che la sua dimensione nazionale diventa opportunità, strumento di cambiamento del “sistema”, non arenandosi alla mera risposta da dare ai destinatari diretti ma chiamando in causa tutti coloro i quali hanno una certa rilevanza sulle cause del fenomeno. Faremo anche una riflessione sulla legge che sta funzionando discretamente sulla parte repressiva, mentre dal punto di vista preventivo ha molta strada da fare».