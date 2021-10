Enogastronomia e cultura, Mamoiada scommette sui giovani

«Oggi la cantina Canneddu produce diecimila bottiglie all’anno», prosegue Grazia nel racconto. «Morto nonno Raffaele, che aveva impiantato le prime viti, oggi ci lavora tutta la nostra famiglia: papà Tonino, mamma Anna, io e Marco, che ha 28 anni e sta per laurearsi in Enologia e Viticoltura. Lui sta in campagna, io mi occupo di amministrazione, marketing e comunicazione, mia mamma è la maga della commercializzazione, mio padre segue la cantina. Nei periodi specifici, come la vendemmia, diamo lavoro ad altre persone del paese. La cosa straordinaria è che in questo settore, che tradizionalmente è sempre stato appannaggio degli uomini, ora stanno lavorando molte donne, in buona parte sotto i 40 anni. Non è un fenomeno locale: in Sardegna si contano già una quarantina di iscritte all’Associazione Donne del vino. Quello che un tempo, per molti, era soltanto un passatempo per stare all’aria aperta e produrre un po’ di vino per la famiglia e gli amici, oggi è diventata una professione che richiede competenza, dedizione e innovazione. La qualità del vino sardo, negli ultimi 20 anni, è cresciuta in maniera esponenziale».