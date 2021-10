Oltre l’emergenza, ogni progetto di cooperazione si deve pensare in un'ottica di sviluppo sostenibile

Il focus principale dei progetti rimane sulle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare donne e bambini. «Lavoriamo molto sul fronte educazione, per noi è fondamentale», spiega Taddia. «È da lì che parte il riscatto, il diritto all’educazione è un diritto umano fondamentale che non ammette discriminazioni o esclusioni. Siamo convinti che un’istruzione di qualità sia il mezzo per realizzare il potenziale di ognuno e il progresso delle società, uno strumento per favorire la cittadinanza globale. Basti pensare all’impegno sul genere, con la creazione di gruppi di auto-aiuto, lotta ai matrimoni precoci, tutela legale, rafforzamento della società civile e delle istituzioni democratiche, advocacy e campagne di sensibilizzazione sui diritti». L’Educazione per tutti è un obiettivo dell’Agenda 2030. «Il nostro piano strategico», continua la consigliera, «ha come linea conduttrice i punti cardine dell’agenda».

WeWorld-GVC si è impegnata infatti nel garantire un equo, corretto e partecipato accesso all’acqua attraverso la fornitura di acqua potabile e servizi igienico-sanitari, la formazione in merito alla gestione delle risorse e la lotta allo spreco e allo sfruttamento delle fonti idriche. Questo impegno va di pari passo con il programma Fame Zero per eliminare la fame attraverso il raggiungimento della sicurezza alimentare, il miglioramento della nutrizione e la promozione dell’agricoltura sostenibile. «Per questo», dice Taddia, «sosteniamo i piccoli agricoltori e l'agricoltura familiare promuovendo l'autonomia e l'autoconsumo». L’organizzazione umanitaria fornisce inoltre assistenza sanitaria dove è necessaria e promuove progetti per far crescere la consapevolezza e migliorare le condizioni igieniche.