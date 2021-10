La Sanità calabrese continua a incamerare rifiuti di copertura dei posti ospedalieri (come è accaduto a Vibo Valentia, dove il concorso a copertura di sei posti vacanti per dirigente medico, alle prove finali, su tredici ammessi, se ne presentano due) e chiusure di presidi essenziali come a Gioia Tauro dove la mancanza di personale sanitario ha portato allo sbarramento delle porte del Pronto soccorso del nosocomio cittadino.

Il tutto è condito da un Governo che riscopre gli “ Accordi preliminari” firmati il 28 febbraio 2018 con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto riinserendo nella nota di accompagnamento al DEF 2021 il disegno di legge sulla “Autonomia Differenziata Regionale”.

In questo scenario è, ancora una volta, il mondo del terzo settore e delle associazioni afferenti e fondatrici di Comunità Competente Calabria, che alza la voce e fa partire una raccolta firme per dire «SÌ ai livelli essenziali di salute fruibili in ogni regione italiana! Diciamo NO a 21 Servizi Sanitari Regionali Differenziati».