È nata “Vicenza Valore Comunità”, una filiera ibrida di organizzazioni che - provenienti dal mondo sociale, culturale, dell’educazione e dell’imprenditoria - si sono incontrate sul terreno comune della generatività sociale. La presentazione al territorio è avvenuta in questi giorni, ma “Vicenza Valore Comunità” è il risultato di un cammino intrapreso a settembre 2020 quando, partendo dalle sfide e dalle complessità sanitarie, economiche e sociali conseguenti alla pandemia, alcuni cittadini e organizzazioni sociali, culturali, educative e aziendali hanno avviato un dialogo con lo scopo di capire come l’impegno di ciascuno potesse, tramite un percorso condiviso, contribuire a migliorare la società e la città.

L’idea - spiega una nota - è quella di mettere assieme il ricco patrimonio di esperienze, di conoscenze e relazioni che le organizzazioni aderenti, e altre che si aggregheranno successivamente, portano in dote per promuovere lo sviluppo integrale della persona per la crescita umana, economica e sociale, per pensare e agire al fine di impattare favorevolmente sulle forme del produrre, dell’educare, dell’abitare, dell'innovare.

“Vicenza” definisce la territorialità d’azione: la città capoluogo che intercetta il tessuto del circondario.

“Valore” è ciò che si vuole creare e condividere, sia esso sociale, culturale, educativo, economico, ambientale e relazionale.

”Comunità” intesa come legame tra la relazione più prossima (la famiglia, il quartiere o l’organizzazione di appartenenza) con quella collettiva (che ci riguarda tutte e tutti).

Il primo obiettivo di “Vicenza Valore Comunità” è l’attivazione di una Comunità educante territoriale, intergenerazionale e intersettoriale per giungere a istituire un Patto educativo.

Da momento iniziale di confronto interno è nato il documento “Verso la Comunità educante e della cura dell’educare” (in allegato) che definisce i principi, i valori e le finalità attorno ai quali agire concretamente e interfacciarsi, dialogare e collaborare con tutte le istituzioni del territorio e con il mondo della scuola cercando di favorire la nascita di esperienze di «scuola aperta» e di «scuola di comunità», sia relazionandosi con esperienze sviluppatesi in tutto il Paese sia cogliendo le sollecitazioni che il ministero dell’Istruzione sta proponendo anche alla luce degli importanti investimenti legati al Pnrr.