Road to the next: la via uscita è la co-costruzione dell'ospitalità

«È delle città come dei sogni: tutto l'inimmaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura…» le parole che Italo Calvino mette in bocca a Marco Polo in apertura alla terza parte de Le città invisibilli possono aiutarci nella visione scontornata di una comunità che si riunisce intorno ad un festival e che diventa occasione di ripensarsi e pensare al proprio possibile futuro socio-economico.

È così del Festival dell’ Ospitalità (FDO) di Nicotera, Vibo Valentia, giunto alla sua sesta edizione e che in chiusura, ieri, domenica 10 ottobre, ha lanciato le nuove domande per il territorio e per le comunità, siano esse stanziali che temporanee.

Di un festival si possono raccontare la cronologia degli eventi, il numero di ospiti, le ore di laboratorio e workshop, la partecipazione e gli artisti presenti, gli expertis e le skills indotte, per usare un linguaggio riconosciuto alla contemporaneità digitale, ma è altrettanto importante e necessario capire cosa lo ha generato e cosa genera.

La tre giorni di questa edizione bisesta, perché ha portato con se la domanda del 2020 e quella del 2021, ha avuto come suggestione «È di turismo che abbiamo veramente bisogno?»