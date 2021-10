Da Treviso a Bruxelles: il progetto di accoglienza diffusa del prof. Calò ha fatto scuola

L’esperienza di Padova

In Italia, il Comune di Padova ha selezionato 6 nuclei famigliari disposti ad accogliere, per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di un anno, una persona rifugiata, e accompagnarla nel suo percorso di integrazione nel capoluogo, promuovendo così la sua autonomia.

Le famiglie accoglienti, selezionate da professionisti del Comune e della cooperativa Orizzonti, parteciperanno ad un percorso di formazione e saranno seguite per tutto il corso della convivenza, assieme alla persona accolta, da operatori sociali, legali, psicologi, oltre che dai facilitatori di Refugees Welcome Italia.

«L’obiettivo è quello di elevare un’esperienza di un singolo cittadino a misure di politiche urbane di inclusione diffusa, con la codifica di un approccio sistemico di accoglienza basato su quattro pilastri che sono basati su un principio/valore assoluto, cioè che la migrazione è una realtà e che va considerata come una risorsa per un paese come il nostro soprattutto con un sistema “diffuso” di inclusione, spiega Marta Nalin, Assessora al Sociale, Integrazione e Inclusione sociale del comune di Padova.