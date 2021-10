Casa Emmaus, l'ortoterapia per la riabilitazione dei pazienti con disagi o disabilità

Il contatto con la terra e le attività all’aria aperta consentono di mantenersi in forma, di tornare a prendere confidenza con se stessi, di rimettersi in gioco e raggiungere risultati che apportino positività e benessere psicofisico. Far crescere una pianta innesca nel paziente senso di orgoglio e soddisfazione, contribuisce a sviluppare il senso di responsabilità̀, stimola le capacità cognitive e corporee.

La partecipazione dei disabili a piccole attività lavorative, nelle strutture protette di Casa Emmaus, è garantita dal supporto del personale educativo e di operatori specializzati del settore agricolo. Le attività prevedono momenti di socializzazione, convivialità, reciproca conoscenza e consolidamento delle conoscenze tra le varie componenti. «Lo stare assieme per condividere e vivere un’esperienza di contatto con la natura, per conoscerla meglio, rispettarla e aspettare che risponda coi suoi frutti, al momento giusto, senza forzature, offre stimoli enormi», sottolinea Denise Orrù. «Ci sono stati altri progetti di questo tipo, in Sardegna e nel resto d’Italia, legati principalmente alla sofferenza psichiatrica. È un progetto sperimentale nell’ambito della nostra cooperativa, che a seguito del cambio di ragione sociale si è potuta aprire a nuove tipologie di utenza e di progettazione. L’esperienza che ho maturato all’interno di un ente locale mi ha fatto comprendere quanto i benefici delle leggi 20/97 e 162/98 siano carenti di quella progettualità che realmente possa dare competenze e strumenti per una vita futura e indipendente all’utente. Spesso sono dei meri contributi economici, senza una progettualità specifica. La legge 162/98 nasce per sgravare il care giver dalla cura assistenziale nelle 24 ore, perciò inserire il proprio familiare in un contesto protetto, affidandolo a persone competenti, lo aiuta a rilassarsi. Siamo partiti con forte ritardo, a causa della pandemia, e ora speriamo di rimetterci al passo: ci sono tantissime persone che hanno bisogno di un aiuto concreto che vada oltre l’ordinario».