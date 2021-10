I sorprendenti "più" della Lega del Filo d'Oro nell'anno della pandemia

In ragione di tali cambiamenti, il Bilancio di Sostenibilità 2020 si struttura – diversamente dai precedenti – attorno a cinque assi: identità, evoluzione, adattamento, competenza e relazioni. «Rigore, trasparenza e partecipazione sono i principi che ci hanno guidato nella stesura del Bilancio di Sostenibilità 2020», ha dichiarato la professoressa Vurro. «La Lega del Filo d’Oro ha correttamente interpretato questo strumento come occasione di crescita e consapevolezza, con benefici evidenti sia nella gestione delle attività ordinarie di programmazione e monitoraggio dei risultati e degli impatti conseguiti che nella comunicazione. L’approccio scientifico alla raccolta dei dati e all’attivazione di canali di ascolto degli stakeholder hanno consentito di superare il rischio di cadere nell’autoreferenzialità, rendendo quello del bilancio un progetto corale e identitario».

Accanto alla chiara scansione dei capitoli e organizzazione dei materiali, il Bilancio di Sostenibilità 2020 mantiene anche la scelta di affiancare la presentazione dei dati con un apparato narrativo - editing, grafica e supervisione editoriale a cura di Vita Società Editoriale S.p.A. - che restituisca la dimensione di vissuto concreto ed esperienziale da parte dei vari stakeholder, particolarmente importante in un anno così delicato come quello della pandemia. Nell’ottica di una maggior leggibilità e diffusione del Bilancio, accanto alla versione cartacea e al pdf disponibile sul sito della Lega del Filo d’Oro, è stato realizzato un “Estratto del Bilancio di Sostenibilità”, allegato al notiziario ufficiale della Lega del Filo d’Oro, e per la prima volta è stata prevista una versione digitale del documento, consultabile nella sezione dedicata del sito.

I risultati

La pandemia da Covid-19 ha amplificato la condizione di isolamento che le persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale già vivono quotidianamente a causa della loro disabilità. Il distanziamento sociale, insieme al conseguente diradarsi di ogni possibilità di contatto e alla sospensione di tanti servizi, oltre che alla paura del contagio, hanno rappresentato per chi non vede e non sente l’ennesima sfida da affrontare. Alla complessità di tale situazione, la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus ha risposto lavorando per adeguare le strutture e per riorganizzare il proprio modello di intervento in funzione dei nuovi bisogni, con l’obiettivo di garantire continuità ai programmi educativo-riabilitativi di ospiti e utenti, tutelandone in via prioritaria la salute.

La Lega del Filo d’Oro nel 2020 ha garantito uno o più servizi a 913 persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e alle loro famiglie: il decremento del 3,1% rispetto al 2019 – a fronte di 170 giorni di sospensione delle attività del Centro Diagnostico, delle valutazioni psicodiagnostiche, dei trattamenti intensivi e degli interventi precoci – dice della tenuta e della sostanziale continuità di servizio che la Lega del Filo d’Oro è riuscita malgado tutto a garntire. Fra queste persone, 685 sono state seguite dalle Sedi e Servizi Territoriali, con una crescita del 5,7%: un dato che dice della volontà di continuare a crescere per fornire sempre più risposte ai loro bisogni là dove serve. Le giornate di ricovero erogate sono state 63.274 (a tempo pieno e a degenza diurna), con una contrazione del 10% rispetto al 2019. I dipendenti sono arrivati a 616 unità, in crescita rispetto all’anno precedente. Un pesante segno meno è stato invece segnato dalle attività di volontariato: nel 2020 è stato d’altronde impossibile l’ingresso dei volontari e quelle relazioni personali che sono caratteristiche proprie del volontariato alla “Lega”. Malgrado tutto, anche qui, sono state garantite più di 10mila ore di volontariato direttamente con l’utenza, utilizzando le tecnologie per svolgere attività a distanza.