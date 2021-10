Alla Notte dei senza dimora, solidarietà e vaccini anti-Covid

Dopo la sospensione dello scorso anno dovuta all’emergenza Covid-19, sabato 16 ottobre a Milano torna la Notte dei senza dimora. Giunta alla sua XXI edizione l’iniziativa, organizzata da una ventina di associazioni ed enti che si occupano di grave emarginazione, torna in piazza Sant'Eustorgio per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle condizioni di povertà e di emarginazione che vivono le persone senza dimora e che la pandemia ha acuito.

Quest’anno quella che prenderà il via alle ore 16 vuole essere una notte all’insegna della solidarietà, dell'arte, della musica e anche della salute.

La novità 2021 infatti è la presenza in piazza di un'unità mobile per effettuare vaccinazioni anti Covid-19, visite mediche e distribuire kit igienici alle persone in difficoltà, a cura di Fondazione Progetto Arca e Areu-Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. L’iniziativa si iscrive nella campagna vaccinale “On the road” a favore degli homeless che vivono in strada e che, partita ad agosto, si è conclusa a fine settembre e ha visto in campo Cisom, Medici volontari italiani e appunto Progetto Arca con i loro camper in tre postazioni milanesi (ne avevamo parlato qui ).

«Nelle otto date di settembre nella nostra postazione di corso Europa angolo San Babila abbiamo potuto immunizzare con il monodose Janssen 96 persone», spiega Alice Giannitrapani, responsabile dei volontari di Progetto Arca. «Per sabato grazie ad Areu ci sarà a disposizione anche il vaccino Pfizer. Sono previste una trentina di dosi». Giannitrapani sottolinea che «quest’estate avevamo a disposizione 12 dosi a uscita per le persone che erano state sensibilizzate nei giorni precedenti dalle unità di strada. Alla Notte dei senza dimora invece Areu porterà un camper con dei frigo ad hoc ed entrambi i vaccini perché Janssen ha dei limiti per quanto riguarda l’età, in strada ci sono anche tante persone giovani. Ma sarà anche un’occasione per fare sensibilizzazione e aiutare quanti vivono in strada ad avere il certificato vaccinale». E per quanti dovranno fare la seconda dose? «Informazione e sensibilizzazione saranno molto importanti» osserva la responsabile dei volontari. «I senza dimora sono un target molto specifico di persone che fanno fatica a fidarsi del sistema, ma vedremo quale sarà la risposta sabato 16 e se ci fossero richieste in esubero forse la campagna vaccinale “on the road” potrebbe ripartire».