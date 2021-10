cooperandare, un tour di assemblee regionali in l’Italia per arrivare al 5° Congresso nazionale

Oggi siamo tutti in classe: l'educazione un servizio essenziale Riproponiamo alcuni passaggi dell'editoriale di Ferruccio De Bortoli sul primo giorno di scuola. “Mai come quest’anno dovremmo sentirci solidali con gli allievi, grandi e piccoli, che più di tutti hanno subito un danno. La didattica a distanza ha contributo a ridurre la ferita, profonda, apertasi nelle loro vite, ma ha ampliato gli effetti negativi delle disuguaglianze di reddito. La ferita, però, non è rimarginabile se la società nel suo complesso non restituisce alla cura e alla formazione del capitale umano le attenzioni necessarie.”