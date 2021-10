La moda sostenibile dalla parte delle vittime di tratta

«CRISALIS», racconta Valeria Valotto, la vicepresidente di Quid, «nasce come programma pilota per l'inclusione lavorativa di donne sopravvissute alla tratta di essere umani a scopo di sfruttamento sessuale - una ferita per l'Europa e per il nostro Paese in particolare. Il punto di partenza è sempre stato quello di poter offrire opportunità di lavoro concrete, in un ambiente sicuro dove le beneficiarie potessero crescere ed essere indipendenti attraverso il lavoro ricostruendo la fiducia in se stesse e la loro dignità - a questa che è la visione di Quid si sono aggiunti grazie al progetto laboratori di espressione creativa e artistica e di co-desing che hanno accompagnato le beneficiarie e le loro trainer in un dialogo interculturale e hanno dato vita a un prodotto parlante - il foulard CRISALIS. Questo progetto ha rappresentato per le nostre colleghe l'opportunità di iniziare un nuovo capitolo ed in qualche modo di avere una nuova vita: attraverso il lavoro, hanno raggiunto l'indipendenza economica ed abitativa, ma allo stesso tempo hanno riscoperto la loro creatività, i loro talenti e la loro forza creativa ed espressiva, veicolati in un prodotto e in una vetrina attraverso la quale il progetto viene raccontato per creare empatia con le clienti e la comunità - trasformando temi difficili e dolorosi in una cornice di bellezza».

Il progetto è rivolto a donne vittime di tratta, in particolare tratta a scopo sessuale. «Si tratta di storie complesse», spiega la vicepresidente, «sulle quali pesano vincoli di riservatezza e tanto dolore. Ma anche storie dalle quali traspare coraggio, forza d'animo, resilienza. Le partecipanti sono state scelte in collaborazione con Na.Ve - Network Antitratta Veneto; Associazione Papa Giovanni XXIII e Caritas, attraverso i corridoi umanitari dell'UNHCR. Le 12 colleghe che si sono unite a noi grazie a questo progetto sono prevalentemente molto giovani, di nazionalità terza e in prevalenza nigeriana, in gran parte mamme single. Nella progettualità la nostra scelta è stata quella di concentrarci sul presente e sul futuro delle nostre nuove colleghe, costruendo con strumenti ibridi - dal fotovoice alla formazione on the job nel nostro stabilimento, dall'espressione creativa al moulage artistico con tessuti - un nuovo sguardo su di sé e sul mondo. Lo spazio che abbiamo costruito insieme a queste risorse in formazione è stato uno spazio di trasformazione, appunto una crisalide».