A Tursi i nomadi digitali scoprono il piacere del South working

«Grazie a questo radicale cambiamento, sono rinato», racconta Salvatore. «A Roma spendevo 600 euro al mese per stare in una stanza, in più gli spostamenti per andare a lavorare occupavano molto tempo. Insomma, la qualità della vita non era la stessa di quella che ho ritrovato a Tursi. Non è soltanto un problema di risparmio economico, insomma. La nostra azienda, tra l’altro, è soddisfatta della produttività del personale, che è aumentata di pari passo con i loro incassi e l’abbattimento dei costi per gli uffici. Insomma, siamo tutti soddisfatti di questa soluzione. Certo, probabilmente tra qualche mese saranno introdotte delle modifiche, magari si passerà a un sistema ibrido e sarà necessario recarsi alla sede di Roma alcuni giorni al mese per meeting o riunioni operative, ma è davvero tutta un’altra storia».