Se morire per denaro diventa la regola del gioco

Dafne Guida è la presidente di Stripes, una cooperativa sociale dell’hinterland milanese, molto attenta ai nuovi linguaggi e al digitale. Alcuni anni fa in una scuola media con cui lavoravano alcuni ragazzini si “sfidarono” al “gioco” di stare a bordo delle rotaie del treno, per attraversarle all’ultimo momento, con il treno di passaggio. «Il gioco mortale da cui ti salvi perché “sei figo” è una cosa che attira gli adolescenti. Ma unire intenzionalmente la parola gioco a questo elemento dell’esito mortale è un’operazione machiavellica. Quello del gioco e delle regole del gioco è il linguaggio più familiare per il bambino, è qualcosa che lo ingaggia, è una cosa bella. Sappiamo che si impara per emulazione, il periodo logico formale è 11-12 anni, fino a quel momento l’apprendimento è concretezza, ripetizione… L’idea che le regole del gioco – in particolare regole del gioco così semplici, come quelle dei giochi di cui si parla qui – abbiano a che fare con un esito mortale è un’idea pericolosa, perché il gioco mortale sta all’origine di alcuni atteggiamenti trasgressivi, come abbiamo già visto in passato. Non voglio fare la moralista, ma un minimo di controllo in più servirebbe da parte dei genitori. Secondo me non c’è consapevolezza, i genitori non l’hanno visto e non sanno cosa guardano i figli il pomeriggio, quando sono a casa da soli. Non è raro che la password di Netflix la sappiano i figli e non i genitori, la verità è questa. Quelli che hanno capito di cosa si parla lo stanno vietando, ma alcuni genitori ci hanno chiesto di parlarne insieme ai ragazzi preoccupati del fatto che stanno iniziando a schiaffeggiarsi tra loro: è stato messo a tema il fermare gli schiaffi, non la visione della serie», racconta.

All’ultima équipe di Stripes l’argomento Squid Game è arrivato prepotentemente sul tavolo della discussione: davvero lo stanno guardano anche bambini della scuola primaria, se lo raccontano fra loro, all’intervallo giocano a “Un, due, tre stella” e si eliminano con le dita a pistola. «Un altro aspetto che è emerso è l’apparente distacco del messaggio arriva: questi uomini in tuta, tutti uguali, con la maschera sul viso, sembrano quasi non umani. Somigliano ai codici di un videogioco. I bambini non percepiscono che vengono uccise persone. Questo non fa percepire in maniera chiara i nessi di causa effetto e così il rischio insito nell’emulazione diventa ancora più alto: volare dall’alto è provare la propria bravura, ma non si rendono conto che quando sei planato ti schianti», prosegue Guida.

Il terzo elemento che Guida mette in luce è quello del denaro. Si gioca, accettando che tra le regole del gioco ci sia la morte, perché in gioco c’è una somma indicibile di denaro, quella che ti permetterebbe di svoltare e di uscire da una vita “che è già un inferno” come dice più di un protagonista. È il denaro che fa andare ed è il denaro che fa tornare, superando ogni remora, che sia quella della paura per la propria vita o quella della morale. Al di là del bene e del male. «È una metafora dello stare in pista, uno contro tutti, mors tua vita mea, che dipende in toto dal denaro. Non esattamente il principio che vogliamo passare ai ragazzini».

Si può vede o no? «Per i bambini no. Con i più grandi può essere interessante come spunto critico, per fare certi ragionamenti: non escludo che ci possa essere una visione accompagnata per far lavorare i ragazzi attorno a temi così importanti, ma certamente per Squid Game non può esserci la visione autonoma, da soli, senza accompagnamento di un adulto».