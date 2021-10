Donne vittime di tratta, le storie del loro riscatto in un video

«La vita è fatta di incontri: alcuni possono distruggere la tua vita, altri possono aiutarti a ricostruirla». Sono le parole con cui Paloma riassume la sua vita e la presa di coscienza, grazie al supporto ricevuto, che l’ha portata a riprendere in mano dignità e speranza per tornare a vivere dopo aver subìto la tragica esperienza della tratta. Paloma, insieme a Stella e Leila, è una delle protagoniste del video “Shifting”, realizzato in occasione della Giornata Europea contro la tratta - che si celebra ogni anno il 18 ottobre - per sensibilizzare sull’integrazione socioeconomica delle donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

«La tratta è una grave violazione dei diritti umani. Le donne vittime di tratta hanno diritto a sostegno e protezione per inserirsi nelle nostre società: questa è l’unica soluzione di lungo periodo per prevenire l’abuso. Se non supportate efficacemente, e soprattutto se non sono offerte loro opportunità di lavoro legale, le donne migranti sono fortemente esposte a fenomeni di sfruttamento nel lavoro domestico, nei servizi di assistenza, nell’industria del sesso o in altri settori non regolamentati dalla legislazione del lavoro. L’indipendenza finanziaria consente alle donne di avere il controllo della propria vita». Questo il pensiero che accomuna le 5 associazioni in 3 Stati europei (Italia, Spagna, Bulgaria) che hanno unito le forze per concretizzare un progetto mirato a favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle donne vittime di tratta, sensibilizzando l’opinione pubblica e le aziende per offrire alle donne occasioni di riscatto, e contribuendo infine a prevenire il loro “ri-traffico”.

Il progetto, della durata di 2 anni, si chiama Win (Trafficked Women INtegration) ed è finanziato dal Fami (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea). Le associazioni coinvolte per l’Italia sono Lule onlus ed Energheia Impresa Sociale, oltre al Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale che è il capofila; per la Spagna è coinvolta l’associazione Amiga por los derechos humanos de las mujeres e per la Bulgaria Animus Association.

Secondo i dati dell’Ue, in Europa le vittime di tratta sono oltre 26mila, di cui il 68% sono donne. Sempre in riferimento al dato totale, il 56% delle vittime proviene da Paesi terzi, e il 46% è sottoposto a sfruttamento sessuale.

Per quanto riguarda l’Italia, si stima che le donne vittime siano oltre 2mila. Nel 2020 (secondo i dati del Numero Verde anti tratta) le donne vittime di tratta e sfruttamento prese in carico dal sistema nazionale anti tratta sono 2040, di cui 265 in Lombardia. La metà delle prese in carico sono vittime di sfruttamento sessuale.

Si stima che le donne prostituite/prostitute in Italia (tra strada e indoor) siano tra 50mila e 70mila, di cui solo 4mila in Lombardia.