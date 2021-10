Dopo il catastrofismo: per una nuova mente ecologica

È fuori discussione che la crisi climatica che stiamo affrontando richiede atti e risposte radicali senza precedenti. La rapidità con cui si è presentata in questi ultimi anni, la sua ferocia, la totale imprevedibilità e la difficoltà di prevedere gli scenari futuri rende la nostra incertezza totale e ci fa sentire ancora più fragili di fronte a un pianeta che sembra non volerci più. Occorre capire, in primo luogo, qual è la strada più efficace da seguire per prendersi cura di questa ferita, senza che gli atti e il linguaggio, finiscano per generare ulteriore divisione, non utile alla chiarezza. Ci servono, allora, tre elementi: una nuova mente ecologica, un metodo per realizzarla e una comunità che si assuma il compito di tutelarla e diffonderla. È proprio questa la sfida che abbiamo di fronte: agire e non semplicemente reagire di fronte a un’emergenza. Un cammino che inizia dal cambio di prospettiva e linguaggio.

L’eco-filosofo Timothy Morton[1] sostiene che è tempo di liberarci dell’idea che parlare di ecologia equivalga a parlare di natura e ci esorta a pensare proprio un ambientalismo senza natura e con una diversa narrazione della crisi climatica. La sua tesi severa è che il grande limite dei movimenti ecologisti sta nell’aver utilizzato un linguaggio e un approccio moralista e inefficace. Morton sottolinea che in quanto parte della stessa biosfera, la distinzione tra umano e non umano, “cultura versus natura”, è solo “una sovrapposizione concettuale. Non significa nulla da un punto di vista logico e viene usata solo per scopi negativi, per distinguere forme ‘naturali’ e ‘innaturali’ di genere e sesso. L’evoluzione non lo fa affatto»[2]. E si sofferma su quello che è diventato il tema chiave del discorso pubblico ambientalista, il cambiamento climatico. Questo viene presentato sempre e solo come una catastrofe in termini di spazio e di tempo. Anzi, gli ambientalisti fondano tradizionalmente il loro ragionamento su dati e raccomandazioni, ossia su numeri e un immaginario che ci fanno sentire in colpa. Già nel 1979 in Le Principe responsabilité, il filosofo Hans Jonas scriveva che per consentire la sopravvivenza del pianeta, occorre porre fine alla ragione dell'Illuminismo, che non ha prodotto altro che disastri, a quell’"un'euristica della paura" che ci porta a drammatizzare, preoccuparci, amplificare, amplificare, esagerare, spaventare. Quindi, l'esatto contrario di pensare, esaminare, riflettere e discutere.