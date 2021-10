Minori non accompagnati: le famiglie aprono le porte

Si dice che i minori stranieri non accompagnati siano troppo grandi per andare in famiglia, meglio la comunità. Si dice che l’affido al Sud faccia ancora fatica a decollare. Si dice, ma c’è chi scommette il contrario. In Campania - nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli - è da poco partito il progetto “Il posto giusto”, che mira proprio a promuovere l’affidamento familiare di minori giunti in Italia soli, come misura preferenziale di accoglienza (info a ilpostogiusto@cidisonlus.org).

Dati alla mano, in tutta Italia i minori stranieri non accompagnati che vengono accolti in famiglia sono una assoluta minoranza: secondo il terzo Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria in Italia della Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza erano solo il 3% del totale. «L’affido familiare è riconosciuto dalla normativa italiana come strumento più idoneo per l’accoglienza dei minori migranti giunti in Italia senza famiglia: è l’accoglienza più efficace per il benessere del minore ma anche per la sua integrazione, oltre ad essere meno oneroso dal punto di vista economico», dice Maria Teresa Terreri, presidente di Cidis, il capofila del partenariato che ha promosso il progetto. Ovviamente non può essere l’unico strumento: «I ragazzi che arrivano in Italia sono molto diversi fra loro per progetti migratori, desideri, aspettative: l’affido in famiglia ovviamente non è per tutti ma nemmeno può essere per nessuno, come oggi». In Campania, i dati del Report di monitoraggio a cura del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali censiscono, al 30 novembre 2020, 224 MSNA presenti, tutti collocati in strutture di accoglienza e nessun affido familiare attivo: le ragioni per cui in Campania l’affidamento familiare rimane uno strumento inapplicato sono molteplici, «a cominciare ad esempio dal fatto che molto comuni della Campania ancora non hanno un regolamento attuativo per l’affidamento familiare, personale adeguatamente formato, una rete di intervento strutturata», continua Maria Teresa Terreri. Non per nulla “Il posto giusto” affiancherà anche i servizi sociali dei comuni – che sono i titolari del progetto di affido – così che questa diventi anche l’occasione per una qualificazione dei servizi. «Si deve agire nel contesto locale attraverso un intervento integrato in grado di rafforzare l’intero sistema, che coinvolga direttamente tutti gli attori rilevanti nel processo».