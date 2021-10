L’impossibile divenuto possibile, 10 anni a fianco della ricerca e delle associazioni

Far sì che progetti e idee di ricercatori scientifici e associazioni possano diventare concreti, in uno slogan “l’impossibile che diventa possibile” questo l’obiettivo dei bandi promossi da Gilead Sciences in Italia, Fellowship e Community Award Program, giunti quest’anno alla decima edizione. I due bandi hanno portato alla premiazione 58 vincitori cui sono destinati finanziamenti per oltre un milione di euro complessivamente per poter realizzare i loro progetti entro i prossimi 12 mesi. In dieci anni a fronte di 1.300 candidature sono stati premiati 486 progetti ed erogati oltre 11 milioni di euro a ricercatori, ricercatrici e associazioni di pazienti.

Soddisfazione «per questa ritrovata presenza e prossimità» è stata espressa da Cristina Le Grazie, direttore medico Gilead Sciences Italia che ha aperto la cerimonia in presenza a Milano alla Fondazione Feltrinelli. «Il senso e lo spirito di questi bandi è far sì che il lavoro in ambito scientifico e quello delle associazioni di pazienti realizzino qualcosa che sia una svolta per i pazienti. I risultati di questi anni sono stati davvero formidabili, frutto della passione e dell’impegno di volontari, ricercatrici e ricercatori di tutta Italia», ha concluso Le Grazie.