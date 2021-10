Vanessa Pallucchi nuova portavoce del Forum del Terzo Settore

È Vanessa Pallucchi la nuova portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore. Nata a Spoleto, 55 anni, laureata in filosofia, dal 2018 è vicepresidente nazionale di Legambiente. Negli ultimi quattro anni per il Forum del Terzo settore è stata coordinatrice della consulta tematica dedicata a Istruzione ed educazione e lo ha rappresentato nel Comitato di Sorveglianza Pon del Ministero dell’Istruzione.

Pallucchi è stata eletta oggi dall’assemblea del Forum che si è riunita a Roma, come candidata unica al ruolo di portavoce. Il suo obiettivo è quello di «proiettare il Forum verso il futuro e renderlo pronto a cogliere le nuove e complesse sfide che ci attendono». Le sue priorità sono «combattere le diseguaglianze, affermare un modello di sussidiarietà circolare, spingere per il completamento della Riforma». Per questo motivo il Forum dovrà «adeguare il proprio modello organizzativo e di funzionamento» al fine di «valorizzare ulteriormente tutte le ricche e diverse esperienze dei vari soggetti che compongono il Terzo settore e il Forum stesso, unitamente a un nuovo protagonismo del territorio a partire dai Forum regionali e territoriali». Anche per questo, sottolinea Pallucchi, «si pone forte e non eludibile la questione del sostegno agli enti del Terzo Settore a garanzia della sostenibilità e prosecuzione delle proprie attività e servizi soprattutto dopo le difficoltà emerse nel post pandemia».

Pallucchi ha rivolto «un sincero ringraziamento alla portavoce uscente Claudia Fiaschi, a tutto il coordinamento del Forum e alle consulte tematiche per il prezioso lavoro che in questi anni è stato svolto per il buon esito della Riforma del Terzo settore e per l’accreditamento del Forum stesso con le istituzioni».

Il Forum Nazionale Terzo Settore, principale organismo di rappresentanza unitaria del Terzo settore italiano, rappresenta 94 organizzazioni nazionali e oltre 158mila sedi territoriali impegnate nel volontariato, nell’associazionismo, nella cooperazione e dell’impresa sociale. Sempre oggi sono stati eletti i nuovi organi sociali.

Per il coordinamento del Forum: Stefano Tassinari (Acli), Luca De Fraia (ActionAid ITalia), Daniela D’Arpini (Ancescao), Roberto Speziale (Anffas), Ilaria Arianna Fontanin (Anolf), Niccolò Mancini (Anpas), Domenico Iannello (Anteas), Daniele Lorenzi (Arci), Domenico Pantaleo (Auser), Marco Calogiuri (Csi), Mauro Battuello (CdO Opere Sociali), Riccardo De Facci (Cnca), Gianni Salvadori (Misericordie), Bruno Molea (Fictus), Monica Eleonora Vanni (Legacoop Sociali), Giancarlo Moretti (Mcl), Franco Bagnarol (Movi), Tiziano Pesce (Uisp), Vincenzo De Bernardo (Federsolidarietà), Alice Simonetti (Avis), Antonino La Spina (Unpli), Maria Antonietta Tull (Anmic), Viviana Neri (Aics), Matteo Camporeale (Croce Rossa Italiana). Per i Forum regionali: Andrea Rivano (Forum Liguria), Andrea La Malfa (Forum Trento), Gianluca Mengozzi (Forum Toscana), Davide Giove (Forum Puglia).

Per l’Organo di Controllo: Gianluca Mezzasoma, Giuseppe Di Francesco, Franco Giona.

Per il Collegio di Garanzia: Alberto Oranges, Licio Palazzini, Alessandro Biadene, Claudio Lodoli, don Giovanni D’Andrea.