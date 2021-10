Uneba, Franco Massi confermato presidente nazionale

RSA: il paradosso dell'obbligo vaccinale senza decreto per verificarlo Mancano pochissimi giorni al 10 ottobre e non è ancora stato emanato il Dpcm che autorizza i datori di lavoro a verificare lo stato vaccinale degli operatori non sanitari delle RSA. «Alle condizioni odierne tra il 10 e il 15 ottobre non possiamo chiedere nulla a nessuno mentre dal 16 ottobre l’operatore non vaccinato potrà entrare nella RSA con un Green Pass ottenuto con un tampone antigenico, in barba alla norma che prevede per lui l’obbligo vaccinale»