La partita della solidarietà per contrastare la povertà educativa

«Orgogliosi di poter ospitare un evento di grandissima valenza civile e sociale», ha commentato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. «La Partita della Solidarietà sarà una festa per la città, un momento di grande partecipazione che ci richiama ai valori del rispetto, della solidarietà, riaccendendo i riflettori sui temi dell'educazione e di una sana crescita civile ed emotiva dei ragazzi e dei bambini. Siamo felici che la nostra città sia stata scelta per questo progetto e spero che siano tante le scuole cittadine che decideranno di aderire a questa festa dello sport, un'occasione in più per affermare l'importanza dello sport come strumento di socialità e di crescita».

Dello stesso avviso l'assessora allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta che ha ringraziato i promotori dell'iniziativa mettendo in evidenza "l'alto valore sociale della giornata”. «Da sempre lo sport rappresenta un veicolo straordinario per raggiungere i nostri ragazzi» ha spiegato Palmenta , «uno strumento di aggregazione attraverso il quale promuovere valori positivi del rispetto, di sé e degli altri, della consapevolezza civica, dell'impegno civico e sociale. I nostri ragazzi sappiano che le istituzioni li accompagneranno in questo percorso. Ed attraverso iniziative come questa, la nostra vicinanza si fa ancora più concreta».

Prevendite disponibili nelle tabaccherie e ricevitorie convenzionate Vivaticket e su bit.ly/vivaticket-partitasos

Il costo del biglietto è di 4 euro + 1 euro di prevendita.

Il costo della tribuna ovest è di 9 euro + 1 euro di prevendita.

Nel rispetto delle normative vigenti si ricorda che per accedere allo stadio sarà obbligatorio l’uso di mascherine e il green pass per i ragazzi dai 12 in su.

Cena di Gala con Nazionale Attori

Per tutti i cittadini reggini che vorranno incontrare in anteprima la Nazionale Attori, possono partecipare alla Cena di Gala di venerdì 12 novembre prenotandosi presso il ristorante gourmet https://laccademia.it. Anche la cena avrà lo scopo di raccogliere fondi a favore del progetto Il Futuro è in gioco. Chef d’eccezione Cogliandro Filippo, Ambasciatore antiracket e per la Legalità nel mondo.

In apertura un particolare della locandina di annuncio della Partita della Solidarietà