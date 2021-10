Special Cook al Centro NeMO, la finale gourmet

Protagonisti della finale, condotta da Marisa Passera (Radio Deejay), sono stati gli chef Carlo Andrea Pantaleo - patron del Ristorante “Milano37” di Gorgonzola - e Nicol Cuocartigiana, docente alla “Scuola della Cucina Italiana”, che si sono cimentati con ricette a doppia consistenza - solida e cremosa - per poter permettere la degustazione del piatto anche a persone che presentano difficoltà di deglutizione.

La possibilità di continuare a guastare il piacere di stare a tavola anche a chi soffre di disfagia, è il messaggio di Special Cook Fest, che pone l’attenzione ad ogni aspetto funzionale della qualità di vita di chi vive l’esperienza di una malattia neuromuscolare è il fondamento del modello di cura. «Special Cook ci ricorda che NeMO è casa per i nostri pazienti», dichiara Alberto Fontana (nella foto), presidente dei Centri Clinici NeMO. «E il profumo dei piatti cucinati dagli chef nella nostra palestra ha celebrato in modo simbolico il nostro ritrovarci tutti intorno alla tavola, come si fa quando si è in famiglia. Ecco perché insieme ad Officine Buone e ai partner di progetto continuiamo a lavorare per dare valore al talento donato, segno di una società che vuole investire nella persona come risorsa, a prescindere dalle abilità o disabilità di ciascuno di noi».

«Questo bellissimo progetto si pone l'obiettivo di portare la cucina di qualità nei reparti ospedalieri, grazie al talento di giovani chef volontari che realizzano show cooking per i pazienti», dichiara l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, presente all’evento. «Per il Centro NeMO, l'attenzione degli chef si è orientata a declinare le preparazioni con consistenze modificate, offrendo così la possibilità di degustare i piatti anche a coloro che, a causa della malattia, hanno difficoltà di deglutizione. Sono orgogliosa che anche grazie al contributo di Regione Lombardia possano essere realizzati eventi così coinvolgenti e di qualità». Presente all’evento anche Marco Bosio, Dg dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, presso il quale si trova il Centro Clinico NeMO.

Gli chef hanno cucinato su speciali cucine mobili donate da Officine Buone a tanti ospedali italiani (Milano, Roma, Torino, Lecce, Verona, Catanzaro). Il progetto Special Cook non si è fermato neanche durante la pandemia ed ha realizzato ben 32 date nella stagione 2020/2021. Con il format "Special Cook Delivery" i volontari di Officine Buone si sono trasformati in “special riders" e consegnato pasti sani e gustosi ai pazienti. Un gesto particolarmente apprezzato anche dagli operatori sanitari, che, nonostante la grande difficoltà dettata dall’emergenza sanitaria hanno ricevuto la carezza del calore umano, oltre che la sorpresa buona dai cuochi donatori di talento.

Special Cook è reso possibile dalla collaborazione di Officine Buone con Regione Lombardia, Galbani, Gruppo Callipo, All4Labels e Fondazione Terzo Pilastro.

Immagini dell'evento da Ufficio stampa