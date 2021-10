Fra i volontari di Roccella Jonica: «Sono giorni senza fine»

Minori non accompagnati: le famiglie aprono le porte Nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli parte il progetto “Il posto giusto”, per promuovere l’affidamento familiare di minori giunti in Italia soli, come misura preferenziale di accoglienza. Oggi in Italia solo il 3% dei minori non accompagnati è accolto in famiglia: in Campania nessuno