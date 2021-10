"Bella Presenza": dal progetto al patto educativo di comunità

Per Andrea Morniroli, responsabile nazionale di “Bella Presenza” e operatore della cooperativa Dedalus, le azioni di successo realizzate dal progetto sono tante: dal sito Abc.dad che raccoglie le cose che abbiamo imparato in questi mesi di didattica a distanza e che possono tornare utili alla scuola di domani, digitale e non alla tombola infernale al corto GiantHurco, realizzato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Bonghi di Napoli. Ma la vera differenza è «che siamo riusciti con le scuole a sedimentare l’idea della coprogettazione, la comunità educante si è trovata con scuole e ha coprogettato insieme a docenti e dirigenti le attività in aula e fuori dall’aula, intrecciando apprendimenti formali e informali, con il gruppo classe e con i ragazzi fragili. Ogni attività in questo modo, anche quella fatta nel giardino e nel parco è stata coordinata con quella fatta in classe. Stiamo praticando davvero la comunità educante».

Ragionando di patti educativi di comunità

L’esperienza della pandemia ha stravolto la vita dei ragazzi, sia per quanto riguarda la scuola e la didattica sia nelle relazioni. È diventato così evidente a tutti quanto sia necessario rafforzare e rendere sempre più stretto il legame tra scuola e territorio, con l’obiettivo di prevenire il fallimento formativo e la dispersione scolastica dei ragazzi - in Italia siamo ancora al 13,1% - soprattutto nei contesti di maggior disagi. I patti educativi di comunità sono un possibile strumento per affrontare sui territori le emergenze del mondo scuola, che erano già presenti prima del Covid: la carenza di strumenti per individuare e dare sostegno ai ragazzi più fragili e a maggior rischio di abbandono scolastico precoce, la carenza di competenze digitali nelle scuole, la messa a disposizione di strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, dove svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali. Per questo i Patti Educativi di Comunità saranno al centro del seminario conclusivo di Bella Presenza.