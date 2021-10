Giorni della Ricerca: 3,6 milioni di italiani hanno superato una diagnosi di cancro

Nei Giorni della Ricerca, oltre alla campagna Rai per Airc, saranno molte le opportunità per informarsi e donare: dagli incontri con gli studenti in decine di scuole a “Un Gol per la Ricerca”, che nelle giornate di venerdì 5, sabato 6, domenica 7 e venerdì 12 novembre vedrà i campioni del calcio e le squadre della Serie A Tim scendere in campo al fianco di Airc, con Francesco Acerbi, Leonardo Bonucci, Lorenzo De Silvestri, Sara Gama, Roberto Mancini e Claudio Marchisio come testimonial d’eccezione. E ancora l’appuntamento con i volontari AIrc, sabato 6 novembre, in 1.200 piazze d’Italia con i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 10 euro. Già dal primo novembre i cioccolatini sono disponibili anche in 1.400 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC e online su Amazon.it.

«La pandemia ha dimostrato una volta di più il ruolo fondamentale della scienza e la sua capacità di fornire le giuste risposte per tutelare la nostra salute», spiega Andrea Sironi, Presidente di Fondazione Airc. «Questa consapevolezza ci deve spingere a moltiplicare gli sforzi nella battaglia contro il cancro. Grazie al contributo di 4,5 milioni di sostenitori e di 20mila volontari, Airc si conferma una volta di più un punto di riferimento per dare continuità al lavoro di oltre 5mila scienziati. Una fiducia di cui siamo grati e che solo negli ultimi dieci anni ci ha permesso di investire più di un miliardo di euro nella migliore ricerca oncologica del Paese. Un flusso costante che non si è interrotto nemmeno durante la pandemia e che ha contribuito a far crescere la sopravvivenza e l’aspettativa di vita dei malati di tumore: oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36% rispetto a 10 anni fa».