Divertimento e solidarietà alla cena di gala con i vip della Nazionale Attori

Si svolgerà seguendo il binomio divertimento e solidarietà la Cena di Gala in compagnia della Nazionale Attori, sulle note culinarie dello Chef Filippo Cogliandro, Ambasciatore dei Sapori, dei Colori e della Creatività della Calabria. Enrico Loverso, Mario Ermito, Raimondo Todaro, Antonio Tallura, Andrea Agostinelli, Ludovico Fremont e molti altri personaggi noti saranno presenti venerdì 12 novembre dalle ore 20 al ristorante L'A Gourmet L'Accademia.

La cena anticipa la Partita della Solidarietà tra Primavera della Reggina 1914 e Nazionale Attori, che si svolgerà il giorno dopo, sabato 13 novembre alle ore 11 allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Due speciali occasioni per partecipare attivamente al progetto Il Futuro è in Gioco, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per contrastare la povertà educativa in Italia messa in campo dall’Organizzazione internazionale Sos Villaggi dei Bambini.

Venerdì 12 novembre, a partire dalle ore 20, si potranno gustare i piatti dello Chef Cogliandro, che promuove le eccellenze gastronomiche del territorio calabrese, accompagnate da un’attenta selezione di vini e con la straordinaria compagnia dei personaggi televisivi che scenderanno in campo il giorno seguente.

«Sono molto felice di dare il mio supporto a iniziative benefiche che si rivolgono ai bambini del mondo che vivono nel bisogno e soprattutto soffrono le differenze sociali» sottolinea Chef Filippo Cogliandro. «Abbiamo sempre abbracciato iniziative del genere per sensibilizzare la nostra società all’accoglienza e all’integrazione. La cucina è il mezzo più concreto per portare avanti iniziative solidali».

«Ringraziamo di cuore lo Chef Filippo Cogliandro e tutta la struttura de L'A Gourmet L'Accademia di Reggio Calabria per aver sposato, senza esitazioni, la campagna Il Futuro è in Gioco» dichiara Maria Grazia Lanzani, presidente di Sos Villaggi dei Bambini «che permetterà di sostenere i progetti educativi a favore dei bambini e dei ragazzi supportati attraverso i Programmi e Villaggi Sos in Italia con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa».

Per prenotazioni: L'A Gourmet L'Accademia, Via Largo Cristoforo Colombo 9, Reggio Calabria - Telefono 0965.312968.

Il costo della cena è 50 euro, una parte del ricavato sarà devoluta alla campagna di raccolta fondi Il Futuro è in Gioco di Sos Villaggi dei Bambini per sostenere i progetti educativi a favore dei bambini e dei ragazzi supportati attraverso i Programmi e Villaggi Sos in Italia.

Le prevendite per la Partita della Solidarietà di sabato 13 novembre, alle ore 11, allo Stadio Oreste Granillo (promossa da Sos Villaggi dei Bambini in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria) sono disponibili nelle tabaccherie e ricevitorie convenzionate Vivaticket e su bit.ly/vivaticket-partitasos.