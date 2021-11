“Cuore a cuore” l’iniziativa al femminile si fa manifesto

Si è chiuso il 41esimo convegno nazionale del Movimento per la vita italiano che si è svolto in versione navigante a bordo della MSC Magnifica sulla rotta Venezia Spalato (vedi news ), ma i circa 400 partecipanti non sono metaforicamente attraccati alla terra ferma. Anzi sono salpati verso nuovi obiettivi, sono stati invitati – per richiamare il titolo - a “uscire a rivedere le stelle”. A farlo la presidente Marina Casini che dal palco ha lanciato una petizione al femminile. «Noi donne presenti al 41esimo Convegno nazionale del Movimento per la Vita, proprio in quanto donne, sappiamo di avere una particolare autorevolezza nel chiedere che ogni figlio fin dal concepimento sia considerato un essere umano, portatore di una dignità uguale a quella di ogni essere umano e quindi titolare del diritto alla vita» ha detto richiamando da un lato il manifesto “Cuore a cuore” e dall’altro l’imminente trentennale della ratifica da parte italiana della Convenzione Onu sui diritti dei bambini. Convenzione che ha ricordato Casini «afferma che “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”».

Obiettivo della petizione è altresì il rilancio della proposta di legge di iniziativa popolare, curata dal fondatore dello stesso Mpvi Carlo Casini che si ispira al «riconoscimento del concepito come essere umano a pieno titolo come indicano la scienza e la ragione» e che è stata presentata anche in questa legislatura con l’invito al parlamento a porla in discussione e approvarla. La petizione “Cuore a cuore” è online sul sito del Mpvi