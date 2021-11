Medicina e tecnologie digitali d’avanguardia: dalla Calabria, per la Calabria?

“Sono rimasta e ho fatto questa scelta perché la pandemia ci ha aiutato a scoprire la situazione del nostro sistema sanitario, nazionale e regionale. Credo e spero che la nostra formazione aiuti la nostra terra, anche se penso che la nostra terra non sia pronta alla nostra preparazione. Spero che una buona percentuale dei miei colleghi resti e che non ci faremo piegare dalle condizioni del nostro territorio”.

Ad Alessia trema la voce, ma va fino in fondo. È in aula insieme agli altri studenti neoiscritti al corso di laurea in “Medicina e Tecnologie Digitali”, realizzato dall’Università della Calabria e l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Inaugurato l’11 ottobre scorso con l’intervento della ministra dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, il corso interateneo è l’unico in Italia a consentire il conseguimento della laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” e triennale in “Ingegneria Informatica - curriculum bioinformatico”.

“Il piano di studi prevede complessivamente 387 crediti” spiega Marcello Maggiolini, ordinario di Patologia Generale Unical e coordinatore del corso. “Buona parte sono già in comune tra le due lauree: basta aggiungere cinque insegnamenti, 27 crediti formativi, per conseguire anche la triennale in Ingegneria Informatica, alla fine dei sei anni o in periodi successivi”.

A un percorso che comprende telemedicina, management sanitario, biochimica, bioinformatica, IA e machine learning, bioingegneria industriale e biomeccanica si aggiungono quindi architetture di calcolo e sistemi operativi, tecniche di programmazione informatica, elettronica e sensoristica, elettromagnetismo e teoria dei circuiti, bioingegneria chimica per la robotica.

Dopo Milano (corso “Medicina e Ingegneria Biomedica” di Humanitas-Politecnico di Milano) e Roma (corso “Medicina e Chirurgia HT” della “Sapienza” con triennale in Ingegneria Clinica), si apre tra Cosenza e Catanzaro una nuova possibilità per gli studenti che vogliano conseguire un doppio titolo tra tecnologie e salute. Nel frattempo, il 13 ottobre scorso, la Camera ha approvato la proposta di legge che sopprime il divieto di iscrizione contemporanea a più università e facoltà e che, se approvata anche dal Senato, comporterà un riassetto strutturale dei piani formativi di tutti gli atenei italiani.