Dalla Carta al Patto di Treviso. Trent'anni dopo, sempre dalla parte dei più piccoli

Europarlamentare e membro dell’Intergruppo per i Diritti dei Minori. Moderatore sarà il giornalista Daniele Chieffi. Le conclusioni saranno affidate a Carlo Nordio, Ernesto Caffo (Presidente di Telefono Azzurro) e Guido Scorza (Autorità Garante per la Privacy). «Negli ultimi 30 anni il mondo dell’informazione è cambiato e con esso il rapporto fra i giovani e i media, che ora spaziano dalla tv ai nuovi contenuti sul web», le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. «Queste due giornate, che si terranno proprio nella Città in cui venne firmato il protocollo nel 1990, saranno un’importante occasione di confronto per dare vita a un nuovo Patto di Treviso, un decalogo che vuole essere anche il punto di partenza, insieme alla Carta di Treviso, per una tutela dei minori che sia più vicina alle esigenze del mondo attuale, basato su dinamiche particolarmente complicate e alle quali anche il mondo dell’informazione deve adattarsi. A tal proposito, ringrazio in particolar modo Telefono Azzurro e il Comitato Scientifico presieduto da Carlo Nordio che, in collaborazione con personaggi del mondo dello sport come Deborah Compagnoni, del Forum delle Associazioni Familiari come il dottor Francesco Gallo, dell’autorità sanitaria e della Curia, hanno offerto un contributo importante per mettere sul tavolo interrogativi, criticità e possibili soluzioni».

La seconda giornata, in programma sabato 13 novembre dalle 9.30 (qui sotto il link per seguirla), vedrà gli interventi delle istituzioni, dal Prefetto Maria Rosaria Laganà al Vescovo di Treviso Mons. Michele Tomasi. Ai lavori parteciperanno Carlo Nordio, ex magistrato e giornalista, Ginevra Cerrina Feroni, Vicepresidente del Garante per la Privacy, Rappresentanti della Regione Veneto e Gianantonio Da Re,