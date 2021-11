Da Cagliari a Napoli? La via più breve passa per… Bergamo

Io, che la prossima settimana dovrò recarmi a Napoli per un'importante riunione di lavoro, mi sono mosso per tempo (un mese fa, non appena ho avuto la conferma della data) ma non ho trovato posto negli orari più comodi. In più, avrei dovuto prendere lo “shuttle” da Fiumicino alla stazione Termini e da lì un treno per Napoli Centrale, pagando da un minimo di 20 euro per la sola andata (quasi quattro ore complessive, volo a parte) sino a un massimo di 60 euro circa, sempre sola andata ma con la Freccia Rossa si va sicuramente più rapidi. A queste cifre bisogna aggiungere l'importo dell'aereo e poi moltiplicare per due, sempre che non si voglia restare nella penisola.

Non essendoci la possibilità di un volo diretto per Napoli il giorno che sarebbe servito a me, ho dovuto cercare soluzioni alternative. Alla fine, la migliore e più economica è risultata quella del volo Cagliari Elmas-Napoli Capodichino con sbarco intermedio a Bergamo Orio al Serio. Al ritorno, percorso inverso. Totale complessivo: meno di 70 euro. Partenza all'ora di pranzo, arrivo nel capoluogo partenopeo intorno alle 18. Ho scoperto che il fratello di una collega campana, che studia all'Università di Sassari, per tornare dai suoi familiari deve fare lo stesso percorso, ovviamente partendo dal più vicino aeroporto di Alghero Fertilia.