Che Conferenza Nazionale Dipendenze senza confronto con il sistema dei servizi?

Cannabis: l’attenzione non va posta su 4 piantine, ma sul disagio dei giovani Simone Feder psicologo nelle strutture della comunità Casa del Giovane di Pavia: «Il tema non è legalizzare o no la cannabis. La priorità è non distogliere lo sguardo dai nostri giovani che dimostrano un disagio sempre più profondo. La questione è più complessa di come la si vuole raccontare. Superiamo il modello della politica da bar, il Governo interpelli le realtà che lavorano con le dipendenze»