Il ben-vivere del sud che ancora non abbiamo capito

In un lavoro scientifico di prossima uscita abbiamo calcolato con Francesco Salustri dell’University College a Londra come questo potrebbe aumentare sensibilmente la nostra produttività riducendo tempi e costi di spostamento e consentendoci la scelta dello slot spazio-temporale ottimale per poter lavorare. Le aziende private che sono sul mercato hanno già scelto. Il futuro sarà ibrido combinando il valore del faccia a faccia in presenza che servirà a costruire relazioni e cementare i rapporti con giornate dove lavoreremo in remoto e potremo usare solo relazioni del secondo e del terzo tipo. Ovviamente questo sarà possibile soprattutto nel terziario avanzato coinvolgendo una notevole quantità di lavoratori e sarà tanto più fruttuoso quanto più sapremo costruire squadra e relazioni nei giorni delle relazioni del primo tipo.

Il Sud, i borghi, le aree interne non possono perdere quest’opportunità attrezzandosi con banda larga, connessione ottimale e fibra per rendere possibile il South working in tutti gli angoli del Paese. Molto interessante anche la sperimentazione avviata dalla rete di aziende che lavorano nel progetto Elis di “palestre relazionali” in diverse parti del Paese. Per ridurre le diseguaglianze di accesso e di comfort nel lavoro a distanza deve nascere una modalità intermedia tra il lavoro d’ufficio e quello nella propria abitazione data da luoghi di coworking non lontani da casa (le palestre relazionali) dove è possibile socializzare con lavoratori di altre aziende.

Il fenomeno non trascurabile del South working apre però un altro interrogativo importante. Cosa non abbiamo capito del Sud che lo rende così attrattivo? In tutte le classifiche di ben-vivere si trova sempre in fondo da qualunque parte si guardi la questione. La risposta è in parte, come abbiamo già detto, nella bellezza dei luoghi e nella clemenza del clima ma, per un altro verso nel fascino dello slow living e in uno stile di vita centripeto che ci riporta al centro di noi stessi...