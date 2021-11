Disabili o no, alla cooperativa Noncello non si fanno “lavoretti”

«Il core business sono i servizi di facility management» prosegue Davide Cicuttin, responsabile dell’area riabilitazione. «Ci occupiamo di pulizie industriali, civili e sanitarie, ma anche di manutenzione degli spazi verdi, di gestione rifiuti, di servizi cimiteriali e logistica. I nostri clienti sono soprattutto enti pubblici, ma ci stiamo adoperando per incrementare il numero di clienti privati, in una logica di reciproca contaminazione. Grazie all’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, per esempio, al momento impieghiamo quindici persone con disabilità. Le imprese che hanno più di 15 dipendenti, infatti, sono tenute ad assumere questi lavoratori. L’articolo 14 permette alle aziende di adempiere in parte a questo obbligo, attraverso una convenzione con i centri per l’impiego e le cooperative sociali co- me la nostra. E così, tra i nostri clienti, c’è una vetreria del territorio di Venezia, per la quale svolgiamo un servizio di controllo qualità dei manufatti in vetro. E ancora, collaboriamo con un’azienda di piastrelle, per la quale assembliamo i campionari da mostrare ai clienti».

Quest’ultimo lavoro si svolge nella sede di Roveredo in Piano, a fianco di alcuni atelier, come quelli di sartoria, di falegnameria e di ceramica. Qui, tutti i giorni, diverse persone sono impegnate, sotto la supervisione di alcuni maestri. «Si tratta di attività importanti, perché permettono alle persone più fragili, che difficilmente riuscirebbero a reggere lo stress di un lavoro, di mettersi alla prova» continua Cicuttin. Vedendo quanta bellezza può uscire dalle loro mani, ritrovano la voglia di vivere. Così è successo ad A., 41 anni: «Da diversi anni ero chiuso in casa a giocare ai videogiochi. Ho conosciuto la cooperativa e adesso, grazie a questi atelier, sto meglio». C. 52 anni, è fuggito dal Pakistan per motivi politici e religiosi. «Sono arrivato qui depresso, perché avevo perso tutto» racconta commosso, «mi sono sentito accolto, come in una grande famiglia».