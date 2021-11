Tutto pronto per “Il Bello che fa Bene” edizione numero 20

Torna anche per il 2021 l’iniziativa solidale che da 20 anni contraddistingue il Natale di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, che ha un obiettivo che nasce dalla missione dell’Associazione: garantire a tutte le bambine e i bambini il diritto di essere figli.

Per l’edizione dei vent’anni, il Bello che fa Bene veste anche i panni della sostenibilità, direzione che ormai non è più una scelta, ma una necessità. Per farlo, trova la preziosa partnership dello chef dello “scarto zero” Franco Aliberti proponendo la speciale Box “Ovunque tu sia … Brinda con Ai.Bi.”. “Il Bello che Fa Bene”, infatti, non è solo un evento, ma un modo di pensare; un approccio filosofico che da vent’anni raccoglie tutti i protagonisti del Bello sotto un comun denominatore della solidarietà. Un momento perfetto per le aziende e per le persone che credono che una scelta di stile possa sposare una buona azione e, anzi, le due cose possano sostenersi a vicenda.

La “buona azione” di questo 2021 è rivolta agli oltre 200 milioni di bambini che non conoscono il significato della frase per noi tanto significativa “Natale con i tuoi”. Sono i bambini abbandonati negli orfanotrofi di tutto il mondo, che non avranno anche per quest’anno un Natale in famiglia. Non avranno regali da scartare né genitori con cui condividere i giorni di festa. Ai.Bi. vuole essere al loro fianco, ma ha bisogno dell’aiuto di tutti per provare a cambiare il loro destino.