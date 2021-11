Al Premio Eubiosia si è parlato della Sanità del futuro

Dopo l’edizione completamente online del 2020 il “Premio Eubiosia Franco Pannuti”, il tradizionale riconoscimento che Fondazione Ant dedica alle realtà che contribuiscono alla sua mission, rendendo possibile offrire ogni anno assistenza medico-specialistica domiciliare a 10mila persone malate di tumore e migliaia di visite di prevenzione oncologica ai cittadini è tornato in presenza.

Ma anche l’edizione di quest’anno che si è tenuta ieri, mercoledì 24 novembre, nella sede di Bologna della Fondazione, è stata inevitabilmente caratterizzata dalla pandemia tuttora in corso, un’emergenza che ha messo a dura prova il sistema sanitario, economico e sociale del nostro Paese, facendo però al contempo emergere forze inespresse e nuove sinergie.

«I temi toccati oggi, l’impatto sociale del nostro intervento in particolare durante il Covid e la telemedicina, potrebbero sembrare apparentemente distanti ma sono invece legati tra loro perché sono pilastri della Sanità del futuro», ha esordito aprendo la mattinata Raffaella Pannuti, presidente Ant. «Come si può infatti costruire un nuovo modello di sanità se non misurando quale impatto abbia, per capire se sia sostenibile nello spazio e nel tempo? E come possiamo fare a meno del digitale, calato in una dimensione umanizzata della cura, in un quadro caratterizzato da una mancanza cronica di medici e infermieri? Qui oggi realizziamo concretamente il welfare del domani in cui pubblico, privato e privato sociale si alleano facendo proprie la tecnologia e tenendo bene a mente la misurazione del proprio impatto sociale».

Dopo i saluti istituzionali affidati a Raffaella Pannuti, presidente Ant, Manuela Rontini, presidente Commissione Politiche Economiche, Regione Emilia-Romagna e Maria Caterina Manca , presidente del Consiglio Comunale del Comune di Bologna, la parola è passata a Filippo Montesi, senior manager di Human Foundation con un intervento dedicato a “Terzo settore, resilienza e innovazione dei modelli” che ha delineato l’impatto sociale delle attività di Ant, al cui studio Human Foundation si è dedicata nell’ultimo anno anche grazie al co-finanziamento del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi e per gli effetti dell’art.72 del D.lgs. n. 117/2017 – Avviso 1/2018). Dall’analisi condotta tra il 2020 e il 2021 emerge che i livelli e la qualità delle prestazioni ad assistiti e caregiver di Fondazione Ant sono rimasti elevati, nonostante l’irrompere della crisi sanitaria da Covid-19. Nelle 12 zone in cui Ant è operativa e che sono state prese in esame, gli assistiti e i loro caregiver hanno riportato un significativo impatto positivo sulla sfera psico-fisica, relazionale e sulla gestione della vita quotidiana. A inizio 2022 sarà anche pronta l’analisi costi benefici del servizio, che darà conto di risparmi pubblici e privati. Tuttavia, già adesso è possibile riscontrare alcune ricadute positive nella riduzione delle ospedalizzazioni, nell’incremento del tempo libero e nella maggiore produttività lavorativa dei caregiver.