A Genova in scena un dibattito vecchio, con conclusioni scritte in anticipo

Questi anni trascorsi a fianco dei più sofferenti, dei dimenticati da tutti, mi hanno insegnato quanto sia necessario oggi, un modello di intervento totalmente differente, che si prenda carico dell’uomo nella sua totalità e, soprattutto, senza prescindere dalla sua dignità, sacra e inviolabile. Un approccio che parta dalla necessità di sentire l’altro come persona portatrice di potenzialità di cambiamento, risorsa per gli altri e, anche nelle situazioni più disperate, degna di proposte di vita, non di morte.

Ecco quanto ho provato a portare all’interno di un dibattito purtroppo limitato e le cui conclusioni sono state tristemente tracciate ancor prima del suo esistere da chi, in questi dodici anni, ha faticato a lasciare i suoi comodi uffici per provare a incrociare gli occhi e i passi di chi questa battaglia porta avanti sul campo.

Credo fortemente che sia fondamentale cambiare punto di vista, rivoluzionare un sistema che ancora oggi mette davanti alle sofferenze degli uomini il profitto, l’economico, l’apparenza. Contemplare il disagio umano oggi ci chiede sguardi attenti ai cambiamenti della società, al nuovo che avanza, ad un mondo in cui è fondamentale offrire proposte di senso ed esistenziali, ma non solo a parole. Essere per primi operatori portatori di un messaggio di speranza fatto di presenza concreta, che vada oltre la medicalizzazione di una fragilità oggi sempre più umana e diffusa, in una società del nulla che non ha tempo né sguardi per i più piccoli e per quelli messi ai margini.