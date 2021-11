Società Benefit, giornata nazionale tra Roma e Milano

La terza edizione della Giornata Nazionale delle Società Benefit, l’evento annuale organizzato da Assobenefit – Associazione nazionale per le Società Benefit per condividere le tematiche e le esperienze più significative che riguardano le Società benefit e l'evoluzione del modello di sviluppo economico raddoppia. Due le date e le location scelte: il 2 dicembre a Roma e il giorno successivo a Milano.

«A quasi sei anni dalla legge italiana che le ha istituite, le società benefit hanno continuato la loro crescita esponenziale anche durante la pandemia e si presentano al prossimo appuntamento della giornata nazionale consapevoli di rappresentare un movimento che ha intercettato in anticipo i grandi mutamenti del mercato che oggi sono sotto agli occhi di tutti: spinta del regolatore nazionale ed internazionale sui temi della sostenibilità, superamento del concetto tradizionale di impresa e ricerca di responsabilità e scopi aziendali sempre più estesi, crescita della consapevolezza dei consumatori sulla necessità di un’economia attenta ai bisogni di tutti i portatori di interessi», commenta il presidente di Assobenefit, on. Mauro Del Barba. «Mentre i grandi del mondo discutono le scelte fondamentali per i prossimi decenni, gli imprenditori si domandano giorno per giorno come modificare il proprio business per anticipare e accelerare il cambiamento aumentando la propria competitività: ora come allora possiamo dire e diciamo “chi benefit comincia …” è sulla strada giusta!»

Il 2 dicembre a Roma, dalle ore 15 alle 18.30, all’Università di Roma “La Sapienza”, con “Le Società benefit fra attuazione della normativa e regolamentazione: le prospettive nell’ordinamento italiano”, Assobenefit si pone in dialogo con le istituzioni per affrontare alcuni temi cruciali riguardanti il ruolo determinante delle Società benefit nel nuovo modello di economia sostenibile, in particolare quelli della fiscalità e della regolamentazione dei mercati.

Il 3 dicembre a Milano, dalle ore 14 fino alle 18.30, nel centro congressi di Fondazione Cariplo, con “Società benefit: l'impresa bimotore per la sostenibilità. La doppia sfida del beneficio comune e della valutazione d’impatto alla prova dei mercati”, le imprese saranno protagoniste e con esse saranno affrontati i nodi e le opportunità riguardanti la finanza sostenibile e il mercato dei capitali, le iniziative ed esperienze internazionali, gli sviluppi della normativa europea unitamente al tema costitutivo del rapporto tra le società benefit e i territori.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Fondazione Cariplo.

Per partecipare: https://bit.ly/SBDay21

Per informazioni: segreteria@assobenefit.org

