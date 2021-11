Bandiere Arancioni, il Tci premia 5 nuovi comuni accoglienti

Nella penisola sventolano cinque nuove Bandiere Arancioni. Il prestigioso riconoscimento per i piccoli borghi italiani eccellenti dell’entroterra viene assegnato dal Touring Club Italiano, l’associazione privata senza scopo di lucro che da 127 anni si prende cura dell’Italia come bene comune.

I nuovi certificati, che portano a 267 il totale di Bandiere Arancioni distribuite in tutta Italia, sono Biccari, borgo in provincia di Foggia dominato dal Monte Cornacchia, il più alto della Puglia; Cingoli, in provincia di Macerata, il “Balcone delle Marche” in una superba posizione panoramica sull’alta valle del Musone; Follina, piccolo borgo a ridosso delle Prealpi Trevigiane tra le colline del Prosecco; Sarsina (nell'immagine in apertura), ricca di storia sull'Appennino tosco romagnolo nella Valle del Savio a pochi chilometri da Forlì e Cesena e infine Vicopisano, piccolo borgo medievale lungo le rive del fiume Arno. Tutte le 5 località hanno ricevuto la Bandiera Arancione “in seconda istanza”.