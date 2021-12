Torna nelle piazze l’appuntamento con la solidarietà

L’iniziativa Stelle di Natale Ail ha permesso in tanti anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e assistenza ed ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.

Nella scorsa edizione dell’iniziativa Stelle di Natale Ail sono state distribuite 249.523 piante in 1.753 punti di distribuzione in Italia.Grazie alla generosità dei sostenitori dell’associazione, all’insostituibile opera dei volontari e al grande sostegno degli organi di informazione, lo scorso anno è stato possibile raccogliere 4.529.617 euro

C’è anche un altro modo per contribuire alle attività dell’associazione. Anche quest’anno, infatti Cruciani C, azienda leader nel settore tessile, fondendo la manifattura Made in Italy con le ultime tendenze fashion ha creato, in esclusiva per Ail, il bracciale “Stella dei Desideri” in due colori: sandalwood e silver black. Il bracciale, realizzato in filo macramè con lurex grazie a una lavorazione a telaio di ricamo, è composto da una successione di cinque stelline stilizzate che ricordano il simbolo natalizio di Ail per la lotta ai tumori del sangue.

La “Stella dei Desideri” Cruciani C per Ail è disponibile su ailshop.it con una donazione di 10 euro.

I fondi raccolti con tutte queste iniziative saranno impiegati per:

finanziare la Ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue.

sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue. organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa.

per adulti e bambini, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa. sostenere servizi socio-assistenziali ; sono finanziate attività di supporto psicologico, legale, di trasporto e accompagnamento, consegna farmaci, aiuti domestici, disbrigo pratiche e supporti economici.

; sono finanziate attività di supporto psicologico, legale, di trasporto e accompagnamento, consegna farmaci, aiuti domestici, disbrigo pratiche e supporti economici. realizzare le Case alloggio Ail vicine ai maggiori Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura.

vicine ai maggiori Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura. collaborare a sostenere le spese per garantire il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali , per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture specialistiche.

, per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture specialistiche. sostenere scuole e sale gioco in ospedale per consentire a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna, di continuare regolarmente gli studi e non trascurare l’importanza del gioco grazie alla presenza e al sostegno psicologico di operatori e volontari.

In apertura photo da Pixabay