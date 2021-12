Sull'infanzia ci vuole una commissione d'inchiesta

Una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’infanzia: l’ha chiesta questa mattina l’onorevole Paolo Siani, vice-presidente della Bicamerale Infanzia, intervenendo alla presentazione del Rapporto del Gruppo CRC “I diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia. I dati regione per regione”.

«Nei miei 3 anni in Parlamento mi sono convinto che l’infanzia non è proprio nei radar della politica né dei partiti, non c’è. Ho parlato spesso dei diritti dei bambini e tutti riconoscono che è importante ma poi li mettono sempre in secondo piano. La mozione infanzia che abbiamo promosso e che è stata votata all’unanimità ad aprile da tutta la Camera, per porre al centro dell’attenzione del Parlamento le diseguaglianze che ci sono per i bambini e le bambine nel nostro Paese, ma non vedo ancora ricadute. Insieme ad alcuni colleghi abbiamo quindi deciso di chiedere al Presidente della camera di nominare una commissione parlamentare d’inchiesta sull’infanzia. Un anno di lavoro per porre all’attenzione della politica quel disagio giovanile che la pandemia ha notevolmente accentuato, come chi lavora con i bambini sa benissimo e ha visto da subito. Non lo vede però la politica», ha detto.

Sotto la lente anche la reale capacità progettuale e di partecipazione ai bandi di molti enti locali: «In Parlamento stiamo lavorando sul Pnrr, con le tabelle che pongono le regioni del Sud al centro ad esempio del finanziamento per gli asili nido, con più fondi che vanno là dove ci sono meno nidi: una cosa ovvia, che però finora non è stata fatta. E questa è una notizia positiva, importante: si dà finalmente la possibilità a tutti di avere gli stessi diritti. Ma dov’è il problema? Molti sindaci stanno segnalando che per avere questi soldi bisogna affrontare un iter difficile, senza cui questi soldi non arriveranno dove devono arrivare. I mille tecnici che ora verranno assunti devono andare nelle regioni e nei comuni che in questo momento non hanno la capacità di progettare e partecipare ai bandi, è così, non c’è altra strada. Se non si danno ai Comuni questi strumenti, i soldi resteranno nelle nostre tabelle ma non arriveranno ai bambini».