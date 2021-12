Il volontariato? È una proposta di cambiamento

Professore, come ha cominciato?

Ho cominciato a fare volontariato a 15 anni, come tanti della mia generazione raccoglievamo soldi per le missioni e organizzavamo campi estivi per ragazzi disagiati. Nel 1974, ero già iscritto a Medicina, un neurologo amico fraterno di mio padre, che aiutava un gruppetto di persone con SM di Genova in quella che era quella che col senno di poi un po’ pomposamente chiamavamo “sezione”, mi invitò a dargli una mano. Cercai di resistere perché avevo tanti impegni, ma mio padre mi disse “almeno una volta vai, vedi di cosa si tratta”. Sono andato e… sono rimasto.

Cosa faceva all’inizio?

Visitavo le persone a casa, valutavo i loro bisogni e mi ingegnavo per vedere come attivare dei servizi, sia pubblici sia di volontariato. Per me era una scommessa, ogni volta che qualcuno mi diceva questa cosa non c’è, quest’altra non si può fare, dicevo facciamola. A Genova all’epoca non c’era riabilitazione per le persone con SM, allora nel 1977 abbiamo chiesto un contributo alla regione, ci hanno dato 4 milioni di lire, con cui abbiamo cercato fisioterapisti e abbiamo iniziato a fare un piccolo servizio di riabilitazione. Le persone erano molto contente. Oggi il Centro Riabilitazione AISM Liguria è accreditato con il Ssn ed è il più grande d’Italia, ma è nato così, con qualche fisioterapista e io. La mia prima esperienza di advocacy è stata proprio su questo: quando nel 1980 con la 833 è nato il Ssn, la Regione Liguria organizzò una grande assemblea pubblica con migliaia di persone per presentare tutte le cose belle che avrebbero fatto. Io ero un neolaureato ma mi alzai è dissi: “Non è vero che tutto funziona, per la SM non c’è riabilitazione”. La mattina dopo l’assessore regionale mandò un telegramma a tutte le Usl per farla partire.

Quando c’è stato il passaggio da Genova alla dimensione nazionale e internazionale?

Ho iniziato molto presto, nel 1977, ad esser attivo a livello nazionale e ad avere contatti con Giorgio Valente, il fondatore di Aism. Valente, che non parlava inglese, mi aveva portato ad Amsterdam per fargli da traduttore e iniziai così a seguire le attività che si facevano all’estero e a portarle in Italia. Vedevo e poi raccontavo, potremmo fare anche noi così… Nel 1980 per esempio girai l’Italia per parlare dell’housing sociale che avevo visto in Svezia, con condomini che avevano alcuni con alloggi accessibili e una centrale che oggi chiameremmo centrale di distretto che faceva assistenza per tutto il quartiere e seguiva le persone con disabilità di quel condominio… Poteva essere un modello. All’epoca a pochi anni dalla diagnosi una persona con SM era in carrozzina, non c’erano farmaci, non si sapeva usare bene nemmeno il cortisone. La riabilitazione era sinonimo di qualità di vita, ma ce n’era pochissima. Nei primi anni '80 coordinavo un po’ il Nord Italia e nel 1986 il fondatore chiese al consiglio direttivo nazionale di elegger me a presidente nazionale, dicendo che avrei avuto la capacità di portare avanti e sviluppare l’associazione. Avevo poco più di 30 anni. Per me è stato un grande onore lavorare accanto a Rita Levi Montalcini, che è stata nostra presidente onoraria finché è morta: con lei ho imparato moltissimo. Nel 1986 abbiamo introdotto la peer review in Italia per la prima volta: abbiamo creato fastidi. E a fine anni '80 da due o tre paesi, tra cui l’Italia, abbiamo lanciato la prima Giornata Nazionale della SM che poi negli anni 2000 è arrivata ad essere mondiale. Tutto questo lo abbiamo fatto con i volontari, perché l’associazione ha sempre avuto pochissimi dipendenti. È così anche oggi.