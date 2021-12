Il Presidente del Senato in visita a Osimo

Durante la visita, il Presidente Casellati ha potuto ascoltare anche le istanze delle famiglie e delle persone sordocieche. La Presidente del Comitato delle Famiglie, Rosa Francioli, a nome di tutti i genitori ha voluto rimarcare quanto la pandemia da Covid-19 abbia amplificato la condizione di isolamento di chi non vede e non sente, sottolineando il prezioso supporto dei volontari dalla Lega del Filo d’Oro e ricordando la necessità di risorse aggiuntive da mettere in campo per l’attuazione di progetti di vita dignitosa ed autonoma, anche laddove ci si trovi di fronte a disabilità più complesse che richiedano un maggiore sostegno. Il Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche, Francesco Mercurio, ha ricordato come la Lega del Filo d’Oro sia schierata in prima linea affinché in Italia l’iter per la revisione e la piena applicazione della legge 107/2010 sul riconoscimento della sordocecità non si fermi.

Proprio la Alberti Casellati a fine 2019 aveva premiato i volontari della Lega del Filo d’Oro con la prima edizione del “Premio al volontariato 2019”, istituito proprio dal Presidente Casellati per valorizzare le associazioni e i volontari italiani.