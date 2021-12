Il Natale di Abf, dieci anni di speranza e opportunità

Il 2021 è un anno particolare per la Andrea Bocelli Foundation, poiché ha coinciso con la ricorrenza del decimo anniversario di attività. La fondazione ha voluto quindi realizzare, per coronare un anno importante, una serie di iniziative reali e virtuali che possano unire tutti, sotto il grande segno della speranza e come ormai è tradizione, in occasione delle festività natalizie, Andrea Bocelli Foundation promuove una campagna di raccolta fondi in cui ciascuno può offrire il proprio contributo, affinché il Santo Natale si trasformi in un appuntamento per moltiplicare i benefici della rete del dono e della solidarietà. Una campagna in cui si rinnova l’invito a tutti di contribuire alla costruzione di un mondo più giusto, solidale, sostenibile. E la sostenibilità è uno degli elementi che contraddistinguono i progetti educativi della Abf, a cui la raccolta è dedicata, e che garantiscono accesso ad una istruzione di qualità.

Tra leiniziative, martedì 7 dicembre, in piazza San Firenze, il sindaco di Firenze Dario Nardella insieme al Direttore Generale Abf Laura Biancalani, hanno acceso l’Albero di Natale, dedicandolo a tutte le famiglie vicine alla fondazione, nel mondo. Al primo cittadino si sono uniti anche i Marchesi Gondi di Palazzo Gondi e rappresentanti della Fondazione Zeffirelli, a testimonianza delle Istituzioni della piazza, unite nel trasformare San Firenze in uno scintillante salotto della città.

«È proprio un bel dono quello che la Fondazione Bocelli fa per Firenze e per i tanti giovani che vogliono avvicinarsi alla musica e alla cultura. Siamo dunque al loro fianco anche in questa iniziativa e siamo sicuri che saranno molti coloro che contribuiranno alla campagna di beneficenza per un Natale che sia il più possibile solidale e condiviso per tutti», ha detto il sindaco Dario Nardella.

Sui canali social Abf (e su youtube) è visibile il video “Natale Abf: Natale di speranza ed opportunità”, realizzato con la partecipazione del fondatore Andrea Bocelli e degli studenti della scuola primaria e dell’infanzia “E. De Amicis” di Muccia e con la partecipazione straordinaria di Dario Nardella