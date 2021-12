Valutazione d'impatto sociale: tre provocazioni per il "dopo"

Qual è davvero l’impatto della valutazione d’impatto? Che succede quando un Comune o un’Azienda speciale consortile hanno nel loro territorio una cooperativa sociale che accetta la sfida di misurarsi non in maniera estemporanea ma per provare ad assumere con ancora più convinzione il proprio ruolo di contribuire al benessere collettivo delle persone e del territorio? Cambia qualcosa o non cambia nulla? Coprogettazione e coprogrammazione sono un mantra buono per convegni e addetti ai lavori o sono davvero la sfida a cui Pubblica Amministrazione, enti gestori, imprese sociali, fondazioni sono – insieme – chiamate per costruire un nuovo welfare, in un momento in cui il welfare è tornato centrale come non mai? Cosa c’entra la valutazione d’impatto con la cooperazione sociale del futuro?

Sono queste le domande che hanno animato il dibattito attorno alla presentazione del progetto di ricerca “La Grande Casa Impact-Driven Organization”, che ha fatto la valutazione d’impatto della cooperativa sociale e del suo servizio di Educativa Territoriale Domiciliare Minori (ADM). Domande autentiche, a cui nessuno si è sottratto: il convegno così è stato un contributo di ragionamento che è andato ben oltre la presentazione di un percorso di ricerca. I lavori della mattinata sono integralmente rivedibili sulla pagina Facebook di La Grande Casa. Prezioso il contributo di tutti i partecipanti. L'assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolè ha richiamato il Terzo settore a condividere anche i fallimenti dei progetti e delle sperimentazioni, per generare gli apprendimenti necessari. Vincenza Nastasi (La Grande Casa), Lavinia Pastore (Open Impact) e Silvio Premoli (Università Cattolica del Sacro Cuore) hanno presentato nel dettaglio la valutazione d'impatto del servizio target. Stefano Granata (Confcooperative Federsolidarietà) e Luca Pacini (Anci) hanno riflettuto sulle implicazioni a livello nazionale di un orientamento open impact, con l'annuncio dell'avvio di un ciclo formativo di 18 mesi sulla coprogettazione e coprogrammazione prevista dalla riforma del Terzo settore, a cura di Anci in collaborazione con il Ministero delle Politiche sociali. Altri due panel hanno approfondito la dimensione delle implicazioni per la governance locale, con Guido Agostoni (Anci Lombardia) e Guido Ciceri (SER.CO.P. azienda speciale consortile) e per le fondazioni e la finanza pubblica, con Paola Pessina e Pierluca Borali (rispettivamente presidente e segretario generale della Fondazione Comunitaria Nord Milano), Annalisa Gramigna e Paolo Pezzana (Ifel). Qui i passaggi di alcuni interventi di una mattinata che davvero ha acceso i riflettori sulla necessità di andare oltre anche alla coprogettazione, verso la coproduzione.

Valutare come “dare valore”

Liviana Marelli, La Grande Casa