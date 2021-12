L’Orto del futuro per cambiare il mondo piatto dopo piatto

Il progetto si avvale anche della collaborazione di tre esperti che hanno lavorato allo sviluppo di una “Guida del BuonCibo”, uno strumento in grado di rendere fruibile la scienza – intesa come nutrizione, sostenibilità e gastronomia - portandola alla portata davvero di tutti. Le ricette che sono state raccolte all’interno della guida sono state ideate dallo chef Roberto Valbuzzi (nella foto), validate da un punto di vista nutrizionale della Nutrizionista Specialista in Scienza dell’Alimentazione Evelina Flachi e, per quanto riguarda l’impatto ambientale, approvate dal professor Fabio Iraldo della Scuola Superiore del Sant’Anna di Pisa che osserva: «L’alimentazione è la principale responsabile di oltre il 20% dell’impatto globale rispetto a problematiche quali: cambiamento climatico, consumo di risorse idriche, consumo di suolo e impoverimento di risorse energetiche non rinnovabili. La chiave di una alimentazione sostenibile non è soltanto quella della scelta degli alimenti che acquistiamo ma anche la combinazione, l’uso e le cotture degli stessi. Possiamo fare la differenza anche dalla nostra cucina».

Quello che viene proposto è uno sguardo al futuro che non passa necessariamente per l’innovazione tecnologica ma che basa la sua forza sulla riscoperta della cultura gastronomica italiana e che si inserisce all’interno del più ampio progetto BuonCibo, avviato in Italia da Knorr nel 2019 per favorire la costruzione di un futuro più sano e sostenibile attraverso un’alimentazione più varia, a base più vegetale e fondata su scelte con minor impatto ambientale.