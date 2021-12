Piano Povertà: Orlando firma il decreto

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il decreto di adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023). Le risorse destinate al Fondo Povertà ammontano a 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. «Tenuto conto delle Risorse destinate agli ambiti territoriali riservate al Contributo assistenti sociali, le risorse del Fondo povertà oggetto del riparto sono pari a 619.000.000 euro per il 2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439.000.000 euro per il 2023», dice una nota del Ministero.

Con la firma di Orlando si completa definitivamente l'attuazione del capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato lo scorso 28 luglio. Il Piano Povertà, nello specifico, delinea «le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla povertà, nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale, e costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà, individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni sociali».

Il provvedimento è già stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la firma del ministro Daniele Franco e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, una volta ricevuti il visto e la registrazione della Corte dei Conti.

In foto, il Ministro durante un evento dell'Alleanza contro la Povertà