10mila euro a testa per gli enti di Terzo settore impegnati nell'emergenza Covid

In arrivo 17,6 milioni di euro per 928 enti di Terzo settore operanti in Lombardia Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Fondazione Peppino Vismara insieme al Terzo settore in difficoltà. 928 enti sostenuti, per servizi e iniziative che contribuiscono al benessere generale della comunità. Un aiuto eccezionale in difesa delle attività di sostegno e assistenza ai più fragili e agli enti del territorio che operano in tutti gli ambiti della cultura e della tutela dell’ambiente, messe gravemente a rischio dall’emergenza pandemica